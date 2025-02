Fim de semana com chuva, mas pouca

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira períodos de céu muito nublado, sendo temporariamente por nuvens altas, com boas abertas na região Sul.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa nas regiões Norte e Centro, em especial nas regiões montanhosas.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas, em especial a partir do final da tarde.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 11ºC, na Guarda, e os 18ºC, em Braga, Leiria e Santarém, e as temperaturas mínimas entre os 5º C, em Bragança e na Guarda, e os 11ºC, no Porto, Aveiro e Coimbra.

Para sábado, estão previstos períodos de chuva em geral fraca sendo mais provável no litoral oeste e a partir da tarde.

Já para domingo, as previsões do IPMA apontam para períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, passando a aguaceiros a partir da madrugada e diminuindo gradualmente de intensidade e frequência.