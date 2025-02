GNR registou 1.592 crimes de violência no namoro em 2024

“Em 2024, no âmbito desta temática, a Guarda realizou cerca de 250 ações de sensibilização em todo o território nacional, as quais contaram com a participação de mais de 430 militares, tendo sido sensibilizado s mais de 10.700 alunos” , lê-se na nota.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) promove esta sexta-feira a campanha “ Estamos cá para te ajudar ”. O objetivo é sensibilizar para a importância da eliminação de todas as formas de agressão em relações de namoro , especialmente entre os mais jovens, onde esses comportamentos são precoces, evitando a sua repetição no futuro.

Para prevenir os comportamentos de risco, a GNR procura alertar os jovens para a não aceitação da violência, apelando e incentivando à denúncia de qualquer forma de agressão, seja psicológica ou física, incluindo ações que se enquadrem no cyberbullying ou no stalking digital.

“É importante alertar os jovens para a importância das relações saudáveis, baseadas em princípios e valores tais como a autoestima, o respeito e a tolerância, que são pilares das relações de namoro, promovendo uma cultura de anti-violência através de uma maior consciencialização”, assinala a GNR.

A Guarda lembra ainda que “a violência no namoro manifesta-se através da violência psicológica e física, e o impacto desta violência em idades precoces, pode resultar na aceitação da mesma no futuro, comprometendo as vítimas, as suas famílias e a sociedade em geral”.

Por fim, a GNR sinaliza que “a violência não é uma opção”, reforçando que “denunciar é uma responsabilidade coletiva”.