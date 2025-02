"Havia água a escorrer pelas paredes" em escola do Porto que vai fechar para obras. Câmara nega negligência

“Era do conhecimento de todos”. A presidente da Associação de Pais da Escola Básica do Campo 24 de Agosto, no Porto, garante à Renascença que os problemas estruturais no telhado do edifício que vão obrigar a escola a encerrar para obras vêm de trás e eram do conhecimento da Câmara.

“Desde que tomamos posse como associação de pais [em 2022] que havia conhecimento de problemas com o telhado, nomeadamente a incapacidade de reter a entrada de águas e de humidades. Havia água a escorrer pelas paredes”, afirma, à Renascença, Joana Fonseca.

A Câmara, porém, nega ter ignorado o problema que obriga os quase 200 alunos do estabelecimento a transferirem-se para novas escolas a meio do ano letivo.

"As falhas estruturais do telhado da Escola Básica do Campo 24 de Agosto só agora se verificaram, após as condições atmosféricas adversas verificadas neste inverno, devido a graves infiltrações de água, e consequente deterioração do telhado", afirma a autarquia numa resposta por escrito enviada à Renascença.



As chuvas intensas do início do ano provocaram a queda de “uma parte do teto de pladur nas escadas de acesso ao piso superior da escola”, descreve Joana Fonseca, lembrando que já em já "em 2022, quase todo o ano, a biblioteca esteve fechada" devido às infiltrações.

Obras podiam ter "sido planificadas e feitas de forma mais atempada"

A decisão, tomada no início deste mês, com base num parecer da Proteção Civil, apanhou os pais de surpresa, que se queixam de a resolução do problema ter sido sucessivamente adiada.