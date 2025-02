INEM encaminhou 2.397 casos de enfarte para os hospitais em 2024

Quase 2.400 casos suspeitos de enfarte agudo do miocárdio foram encaminhados, em 2024, pelo INEM para tratamento hospitalar através da Via Verde Coronária, segundo dados oficiais, que apontam um aumento de 13,2% face a 2023.

Os dados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), divulgados à agência Lusa no Dia Nacional do Doente Coronário, revelam que foram transportados 2.397 doentes, dos quais 69% apresentavam sintomas de enfarte agudo do miocárdio com início há menos de duas horas.

Em declarações à agência Lusa, Rogério Moreira Marques, médico da Delegação Norte do INEM, afirmou que tem havido um aumento progressivo no número de doentes transportados, com 1.556 em 2022, 2.118 em 2023 e 2.397 no ano passado.

"Este aumento progressivo muito provavelmente estará relacionado com o aumento dos registos no iTEAMS [INEM Tool for Emergency Alert Medical System] pelos bombeiros e pelas corporações da Cruz Vermelha Portuguesa, nossos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, e também com a melhoria dos registos efetuados pelos meios INEM", apontou o médico.

Em 2024, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM atendeu e triou, em média, mais de 6.000 chamadas por mês devido a queixas de dor torácica, tendo sido acionados, durante o ano, 97.905 meios de emergência pré-hospitalar, com eletrocardiogramas realizados no local das ocorrências em 90% dos casos.

Segundo o INEM, este procedimento permitiu identificar os 2.397 doentes com suspeita de enfarte agudo do miocárdio, possibilitando um encaminhamento rápido e eficaz para as unidades de saúde mais adequadas.

Os dados revelam que a maioria dos doentes era do sexo masculino (69%), mais jovens que do sexo feminino (média de idade de 61 anos comparativamente à média de 67 anos).