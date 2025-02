Madeira realiza primeiras cirurgias robóticas

O Serviço Regional de Saúde da Madeira realizou as primeiras cirurgias robóticas, através de um equipamento de última geração instalado no Bloco do Ambulatório e Robótica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Saúde salienta que o "Robot Da Vinci Xi" "representa um avanço significativo na prestação de cuidados de saúde na região, permitindo avanços na realização de cirurgias mais precisas, menos invasivas e com uma recuperação mais rápida e confortável para os utentes".

O governo madeirense assegura que vai continuar a investir na digitalização e inovação na área da saúde para beneficiar a população da região e pretende adquirir, no futuro, um robot específico para a área da ortopedia.

O executivo refere, ainda, que o início da cirurgia robótica na região "está alinhado com a estratégia do Governo Regional e demonstra o compromisso em acompanhar os avanços tecnológicos em prol da saúde e bem-estar da população".

O "Robot Da Vinci Xi" representou um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).