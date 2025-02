​Mulher atropelada pelo Metro em Vila Nova de Gaia

Uma mulher foi, esta sexta-feira, atropelada por uma carruagem do Metro do Porto, em Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte da Metro do Porto, o acidente aconteceu às 14h40 desta sexta-feira. No local está pelo menos uma equipa do INEM a prestar auxílio.

A vítima está ferida mas desconhece-se, para já, o seu estado de saúde. O acidente aconteceu entre a estação de João de Deus e D. João II.

A circulação está cortada na Linha Amarela, nos dois sentidos, entre a Estação do Hospital de São João e Santo Ovídio.