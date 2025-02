Orquestra do Norte e Governo tiveram reunião "positiva e tranquilizadora"

A reunião entre trabalhadores da Associação Norte Cultural e a ministra da Cultura, que decorreu na quinta-feira à tarde, foi "positiva e tranquilizadora", tendo resultado no compromisso de tentar resolver o problema dos salários em atraso.

De acordo com um comunicado da Comissão de Trabalhadores (CT) da Associação Norte Cultural (ANC) que gere a Orquestra do Norte, sediada em Amarante, a reunião "foi muito positiva e tranquilizadora" e, de momento, "a principal preocupação é resolver, no imediato, a questão salarial e subsídios, em conjunto com a Direção e Direção Executiva".

Pelo menos 37 músicos da Orquestra do Norte têm o pagamento dos salários de dezembro e janeiro, e os subsídios de férias e Natal, em atraso, segundo uma denúncia da CT, confirmada pelo diretor executivo da associação, José Bastos.

"Quanto às propostas apresentadas pela CT, foram muito bem acolhidas principalmente sobre as alterações estatutárias e alteração do modelo de financiamento proposto, há muito tempo solicitadas, mas não concretizado", acrescenta o comunicado.

Os representantes dos trabalhadores já tinham adiantado à Lusa que levariam à tutela "um conjunto de propostas para melhorar a sustentabilidade da ANC", que incluía "o reforço financeiro do apoio atual e uma atualização dos estatutos das orquestras regionais".

No mesmo comunicado divulgado após a reunião, a CT deixa um apelo a todos os municípios que fazem parte da estrutura diretiva da ANC para que "cumpram com os seus compromissos, nomeadamente o estipulado nos estatutos da ANC, e também com a compra de mais concertos".

"Quanto aos restantes municípios, estes também devem fazer parte da solução assumindo contratos-programa anualmente", acrescentam os trabalhadores da associação que foi fundada pelos municípios de Alijó, Bragança, Vila Real, Guimarães, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Montalegre, Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Caminha, Chaves e Fafe.