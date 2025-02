PJ detém suspeito de tentar matar ex-patrão com um martelo em Vila Nova de Gaia

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Vila Nova de Gaia após alegadamente tentar matar com um martelo o seu antigo patrão junto à família, divulgou hoje a polícia.

De acordo com um comunicado da PJ, o homem é "suspeito da prática do crime de ofensas à integridade física qualificadas, cometido contra um outro homem de 36 anos", no domingo, junto à casa da vítima, em Gaia, no distrito do Porto.

Segundo a PJ, o alegado agressor aguardou pela chegada do homem e, enquanto a vítima estacionava o seu carro, acompanhado pela companheira e dois filhos menores, "o suspeito aproximou-se bruscamente" e, com um martelo, desferiu-lhe "vários golpes que lhe causaram graves lesões no rosto e cabeça".

"Ao que a investigação apurou, os factos tiveram origem em motivos fúteis, possivelmente relacionados com o despedimento do agressor há mais de um ano", refere na PJ.

De acordo com o comunicado, "o detido, que fugiu do local após as agressões, foi presente a autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido determinada medida de coação não detentiva".