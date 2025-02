Provas-ensaio. Ministério da Educação admite algumas dificuldades técnicas

O MECI admite, no entanto, que foram registadas algumas dificuldades técnicas pela aplicação em suporte digital , mas garante que foram residuais: “ a ocorrência de dificuldades técnicas pela aplicação em suporte digital foi residual , tendo as escolas conseguido ultrapassar essas dificuldades por si próprias na grande maioria das situações.

Num balanço da primeira semana de teste, que foi de Português para os alunos do 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, o MECI começa por afirmar que “ a realização das provas decorreu com tranquilidade , resultado da dedicação e compromisso dos diretores, dos professores, dos alunos, das famílias e dos serviços do Ministério”.

As provas-ensaio , que se iniciaram esta semana, serviram para testar a capacidade das escolas, permitir que aos alunos ter uma primeira experiência com a avaliação em suporte digital e recolher informação para a melhoria dos processos de avaliação externa. Objetivos, que no entender do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), “foram cumpridos”.

Segundo o gabinete do ministro Fernando Alexandre, “os casos pontuais em que essas dificuldades impediram os alunos de realizar integralmente as suas provas-ensaio estão sob análise por parte dos serviços do MECI, para identificação dos problemas e a sua resolução atempada até à realização das provas ModA (4.º e 6.º anos - entre 19 de maio e 6 de junho) e das provas finais do 9.º ano (a 20 e a 25 de junho)”.

Na próxima semana, os alunos realizaram as provas-ensaio de Inglês no 4.º ano e de História e Geografia de Portugal no 6.º ano.

Na semana seguinte, os alunos fazem as provas-ensaio de Matemática (4.º, 6.º e 9.º anos).

Os resultados destas provas são partilhados com as escolas até ao final do 2.º período, de forma que os mesmos possam ser tidos em conta para a avaliação interna dos alunos, nos casos em que as escolas assim o decidam.