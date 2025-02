Violência no namoro. APAV apoiou mais de mil vítimas em 2024

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou mais de mil vítimas de violência no namoro, em 2024. A média é de 85 casos por mês.

No seu primeiro estudo estatístico sobre violência no namoro, a que a Renascença teve acesso, a APAV revela que, no ano passado, apoiou 332 vítimas de violência durante o namoro e 691 após a rutura da relação.

A dirigente da APAV Patrícia Ferreira alerta para o facto de este tipo de violência não terminar “com o fim da relação”.

“Isto quer dizer que as pessoas, maioritariamente, procuraram-nos já numa fase de términus da relação, por sentirem efetivamente que esta violência não termina com o fim do relacionamento”, assinala.

Patrícia Ferreira refere que as vítimas “continuam a ser, muitas vezes, perseguidas e alvo de comportamentos abusivos por parte da pessoa agressora, que não aceita o fim da relação e acaba por continuar a exercer aqui uma violência”.

“O grande destaque deste nosso primeiro estudo vai para este facto de a violência não terminar mesmo quando se termina a relação.”

Noutro dado relevante deste estudo inédito da APAV sobre violência no namoro, verifica-se que a grande maioria das vítimas tem idades entre os 18 e os 34 anos. Mas há diferenças: quando a denúncia é feita durante a relação, a maioria dos denunciantes (82) tem entre 18 e 24 anos, ao passo que, quando a vítima apresenta uma denúncia após o fim da relação, a maioria (187) transfere-se para a faixa etária seguinte, dos 25 aos 34 anos.

Mas há uma tendência que permanece em ambos os cenários: nos dois tipos de denúncia, a grande maioria das vítimas (cerca de 87%) são mulheres.

As restantes denúncias partem de homens (11,7% em relação e 11,6% após o fim da relação) e de pessoas intersexo (0,3% em relação e 10,1% após o fim da relação).