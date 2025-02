Novos polícias. ASPP defende melhores salários para atrair mais agentes

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) considera “insuficiente” o número de novos candidatos à PSP, numa ocasião em que 3.392 jovens concorreram ao processo de admissão para novos agentes.

Significa um acréscimo de 567 jovens face ao ano passado, quando concorreram 2.825 e uma subida de 349 em relação ao ano de 2023 (3.043). No entanto, o número de novos candidatos representa uma diminuição de 351 em comparação com 2022 (3.743) e menos 2.182 do que em 2021 (5.574), de acordo com os dados avançados pela agência Lusa.

Apesar de uma ligeira subida, em comparação com os dois últimos anos, Paulo Santos, o presidente da ASPP, diz que não chega para as necessidades.

“Tendo até em conta o processo de seleção, estamos a falar numa fase ainda inicial do processo. Haverá ainda etapas de seleção, provas, e depois, temos de ter a noção de que muitos jovens que agora estão a concorrer não vão ficar todos aptos para iniciar o curso. A verdade é que nos últimos anos temos tido como referência muitos jovens que acabam por ficar a meio do caminho e isso complica a vida e o funcionamento da instituição”, refere à Renascença.

Paulo Santos critica ainda as alterações introduzidas nas regras de admissão, em 2022, considerando que não vieram ajudara o processo de recrutamento e defendendo uma maior atratividade na carreira.

“A alteração que foi processada em 2022, com a alteração da portaria de admissão, alterando-se os critérios da idade, não veio ajudar nada. Entendemos que continua a ter de haver uma alavancagem salarial e melhores condições de trabalho para que os números possam ser mais evoluídos em termos de percentagens. Não queremos acreditar que alterações cirúrgicas ou pontuais possam resolver um problema que é estrutural”, aponta

A Polícia de Segurança Pública realizou, entre 21 de janeiro e 11 de fevereiro, um concurso para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao curso de formação de agentes destinado ao ingresso na carreira de agente.

Os 3.392 candidatos a agentes da PSP vão passar agora por um processo de seleção, designadamente provas físicas, de conhecimento e de avaliação psicológica, exame médico e entrevista profissional de seleção.