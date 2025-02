Portugueses devem sentir aumento mundial do custo do café

O consumidor português deve sentir o aumento do custo mundial do café, avisa a Associação Industrial e Comercial do Café.

À Renascença, a secretária-geral da associação, Cláudia Pimentel, sublinha que há vários fatores a contribuir para a subida do preço do café que, a nível mundial, atingiu um nível recorde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Um dos motivos é a "instabilidade climática" que afeta a qualidade e quantidade de produção. Por outro lado, a procura "tem vindo a aumentar.

"O mercado asiático não era consumidor de café e passou a ser. É a lei da oferta e da procura, há mais procura do que oferta", explica.

Portanto, segundo a secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café, o consumidor vai notar um aumento de preço, mas o número concreto deverá variar de marca para marca.

A Organização Mundial do Café apontou como razões para o novo preço recorde um corte de produção no Brasil e a instabilidade comercial gerada pelos Estados Unidos.

De acordo com Cláudia Pimentel, mesmo que os Estados Unidos venham a colocar tarifas ao café, não será por aí que o mercado português sentirá grande impacto.



"Nós exportamos algum café para os EUA, mas nada de muito significativo. Portanto, não é um mercado muito afetado pelas tarifas norte-americanas", sublinha.