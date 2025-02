Sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter sentido nas ilhas do Faial e Pico

Um sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter foi sentido este sábado deixanas ilhas do Faial e Pico, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo ocorreu pelas 07h53 locais (08h53 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 44 quilómetros a noroeste (NW) de Capelo, na ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima V (Escala de Mercalli Modificada) em Cedros, Flamengos, Castelo Branco, Feteira, Conceição, Matriz, Praia do Almoxarife, Praia do Norte e Capelo concelho de Horta (ilha do Faial)", informa ainda o CIVISA.

O evento foi ainda sentido com intensidade IV em Salão, Pedro Miguel e Ribeirinha (concelho de Horta, ilha do Faial) e na ilha do Pico em Candelária e Bandeiras (concelho de Madalena), S Roque (concelho de S. Roque do Pico) e S. João (concelho de Lajes do Pico), acrescenta.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados", revela o IPMA.

Neste grau, "as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se" e "os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".