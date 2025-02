Retomadas as buscas pelo homem desaparecido na Foz do Douro no Porto

As buscas pelo homem desaparecido no sábado no mar após ter sido arrastado por uma onda junto ao Farolim de Felgueiras, na Foz do Douro, no Porto, foram retomadas pelas 08:00, revelou à Lusa o comandante Rui Lampreia.

Segundo o capitão do porto do Douro e Leixões as buscas hoje incluem um helicóptero da Força Aérea e serão alargadas duas milhas para dentro do mar e uma milha para sul e para norte da zona onde se deu o desaparecimento. .

Contactados pela Lusa, tantos os Sapadores do Porto, com um drone e equipa de mergulhadores, como os de Vila Nova de Gaia, com meios de busca terrestre, confirmaram estarem também a participar nas buscas.

No sábado, Rui Lampreia referiu que o desaparecido tem 36 anos e é de nacionalidade italiana.

Segundo o comandante, o homem estaria a caminhar com um casal amigo quando decidiu ir até ao molhe, altura em que uma onda o atingiu e arrastou para a água.

Após o alerta deste casal, que aconteceu às 16:36, equipas da Polícia Marítima e dos Sapadores do Porto iniciaram as buscas, mas sem sucesso até às 19:20, hora a que estas foram suspensas, explicou.