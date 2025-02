Amadora-Sintra adere ao "Ligue Antes, Salve Vidas"

A partir desta terça-feira o acesso à urgência do hospital Amadora-Sintra fica dependente da linha SNS24.

Esta unidade local de saúde (ULS) é mais uma a integrar o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", que obriga a ligar para a linha telefónica do SNS24 antes de recorrer a uma urgência hospitalar e visa reduzir o acesso inadequado aos serviços de urgência.

Se o utente se apresentar na admissão do Serviço de Urgência sem o contacto prévio com a linha SNS24 será convidado a fazê-lo antes de ser admitido. Os casos pouco urgentes, mas que necessitem de atendimento presencial, serão encaminhados para os Cuidados de Saúde Primários, para uma consulta marcada para o mesmo dia ou para o dia seguinte.

No contacto prévio com o SNS24 (808242424), o doente é orientado para o local mais adequado para observação clínica de acordo com a sintomatologia ou comorbilidade apresentada, disse o diretor-executivo do SNS, António Gandra d´Almeida, durante uma audição na comissão parlamentar de Saúde.