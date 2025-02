Buscas na Foz do Douro terminam após ser encontrado cadáver

Um cadáver encontrado esta segunda-feira por uma embarcação de pesca ao largo de Vila Chã, em Vila do Conde, fez suspender as buscas pelo homem que estava desaparecido no mar desde sábado, revelou o comandante da Zona Marítima do Norte.

Em declarações à Lusa, o comandante Rui Silva Lampreia afirmou que o corpo foi encontrado por volta das 15h30 por uma embarcação de pescadores, tendo sido recolhido pelo salva-vidas "Duque da Ribeira", que se encontrava nas imediações, e transportado para o Instituto de Medicina Legal.

"Tudo indica que poderá ser o corpo do homem que estava desaparecido", referiu o comandante, acrescentando que as buscas terminaram pelas 18h00.

Um homem, de 36 anos e de nacionalidade italiana, estava desaparecido no mar depois de, no sábado, ter sido arrastado por uma onda na Foz do Douro, no Porto.

Segundo o comandante, o homem estaria a caminhar com um casal amigo quando decidiu ir até ao molhe, altura em que uma onda o atingiu e arrastou para a água.

Após o alerta dado por este casal, que aconteceu às 16h36 de sábado, iniciaram-se logo as buscas.