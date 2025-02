Ensino Superior com “maior oferta de vagas da educação de sempre”

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, aponta a oferta de vagas no Ensino Superior prevista para o próximo ano letivo como a “maior de sempre”.

“É a maior oferta de vagas da educação superior de sempre e nós na última década tivemos um aumento de 30% no nosso sistema”, sublinhou Fernando Alexandre, esta segunda-feira, à margem da cerimónia comemorativa dos 51 anos da Universidade do Minho, em Braga.

No Ensino Básico estão previstas mais 200 vagas com a possibilidade de as instituições ajustarem as vagas de mestrado. O objetivo, explica o ministro, “é responder àquele que é um dos grandes desafios da nossa sociedade e superar a escassez de professores”.

“Temos um aumento de 20% das vagas para a educação básica. E temos a possibilidade de a oferta dos mestrados ser ajustada ao longo do ano, ou seja, as instituições vão poder, sem qualquer autorização ministerial, ajustar a oferta àquilo que são os candidatos, que era algo que não acontecia até agora”, destacou Fernando Alexandre.

Também na Medicina há um aumento de vagas. Sobe 6,7% em relação ao ano letivo passado. Mas, as mexidas não se ficam por aqui: pela primeira vez, a licenciatura abre as portas a 86 estudantes estrangeiros no Ensino Público colocando o fim a uma “situação estranha”, classificou o ministro.

“Era a única área onde não podíamos ter estudantes internacionais”, apontou Fernando Alexandre explicando que é uma forma de “conseguirmos trazer, diversificar e internacionalizar esses cursos, como conseguimos mais receitas para as instituições e também de temos outros públicos, porque estudantes que estejam a estudar aqui durante seis anos provavelmente vão ficar cá a trabalhar”.

“Vamos ter a possibilidade de ter esse aumento da oferta de profissionais na área da saúde por esta via”, defendeu o governante,. que adiantou que a primeira fase de abertura aos estudos internacionais em Medicina são para “estudantes brasileiros e dos PALOP que não tenham acesso a outros regimes especiais”.

“Se tivermos alunos que vêm do Brasil para Portugal, é natural que depois possam ficar cá exercer”, rematou.

No próximo ano letivo, 2025/2026, entre instituições públicas e privadas o ensino superior vai contar com 1647 lugares.