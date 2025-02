Homem detido nos Açores tenta fugir à PSP em viatura roubada

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, em flagrante delito, na Ribeira Grande, nos Açores, um homem suspeito do furto de uma viatura, que tentou fugir quando abordado pelos agentes, foi anunciado esta segunda-feira.

O homem, de 37 anos, foi detido na sexta-feira, na cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, durante uma ação de policiamento, depois do "comportamento suspeito" do arguido ter chamado a atenção dos polícias, refere um comunicado do Comando Regional da PSP.

"O suspeito levou a efeito várias manobras evasivas, com clara intenção de impedir a abordagem policial, tendo imobilizado, passados poucos quilómetros, a viatura que conduzia, colocando-se em fuga de forma apeada", adianta a PSP, indicando que o homem acabou por ser controlado pelos polícias "a algumas centenas de metros do veículo".

As autoridades apuraram que o suspeito circulava com uma viatura "furtada na área da esquadra da Ribeira Grande".

Ao suspeito foi aplicada pela autoridade judiciária, "em julgamento sumário, a pena de 8 meses de prisão, suspensa por 1 ano e 6 meses, ficando ainda obrigado a tratamento à sua toxicodependência", revela a PSP.