Página do IPMA esteve inacessível após o sismo

O "site" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esteve esta segunda-feira inacessível durante alguns minutos devido "a um volume de tráfego excecionalmente elevado", após o sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter registado no Seixal.

O IPMA teve de disponibilizar uma "versão simplificada" da sua página na Internet.

"Página visível por acesso direto ou redirecionado (devido a um volume de tráfego excecionalmente elevado ou por ações de manutenção). No caso de redirecionamento, assim que a situação o permita retornará à página original", lia-se.

Numa nota enviada hoje à Lusa, a Iniciativa CpC: Cidadãos pela Cibersegurança lamentou a situação, que também tinha sido registada depois do sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter sentido em 26 de agosto de 2024.

"O "site" do IPMA tornou a não aguentar a carga dos utilizadores que procuraram saber o que se passava e que não conseguiram informação do "site"", observou.

A CpC alertou que os sistemas do IPMA "não serão resilientes ao aumento de acesso" quando acontecer um grande sismo.

"Perante uma ocorrência deste tipo, seria de esperar que o "site" do IPMA fosse a principal, mais fiável e segura fonte de informação. Infelizmente não foi", referiu.

O grupo indicou ainda que o IPMA poderia minimizar o risco de o acesso ao seu "site" ser interrompido com, entre outras medidas, "uma otimização do código", testes de carga, mais servidores para lidar com o aumento do tráfego e uso de CDN (Content Delivery Network) para armazenar cópias do conteúdo em servidores distribuídos geograficamente, permitindo que os utilizadores acedam recursos de um servidor próximo.

Segundo o IPMA, o sismo teve epicentro a cerca de 14 quilómetros do Seixal, no distrito de Setúbal, e uma magnitude de 4,7 na escala de Richter.

Foi sentido com intensidade máxima em Sintra (Lisboa) e Almada (Setúbal) e com menor intensidade nalguns concelhos da região Centro ao Algarve, revelou o IPMA.