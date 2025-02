Sismo de 4.7 abala Grande Lisboa. Escolas e centros de saúde evacuados no Seixal

[Notícia atualizada às 17h40 de 17 de fevereiro para acrescentar declarações de Carlos Moedas e explicar escalas]

Um sismo de 4.7 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na Grande Lisboa, mas também noutras zonas do país. Algumas escolas e centros de saúde foram evacuados no concelho do Seixal. O tremor de terra não provocou vítimas nem estragos. Foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra. O epicentro foi localizado a cerca de 14 quilómetros a sudoeste de Seixal, a cinco quilómetros de profundidade.

Num segundo comunicado, o IPMA também confirmou não serem conhecidos "danos pessoais ou materiais", mas adianta que o abalo "foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra". Para além de ter sentido com intensidade máxima em Sintra (Lisboa) e Almada (Setúbal), foi também sentido, embora com menor intensidade, nalguns concelhos da região Centro ao Algarve. "Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Odemira (Beja), Coimbra (Coimbra), Albufeira, Portimão (Faro), Alcobaça, Leiria (Leiria), Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Vila Franca de Xira, Amadora, Odivelas (Lisboa), Abrantes (Santarém), Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Sines (Setúbal)", informou o IPMA num comunicado divulgado às 14h11. A intensidade V na escala de Mercalli modificada significa que o sismo foi "percetível no exterior" e pode ainda ter como efeito a queda de pequenos objetos e pessoas a acordar, se estiverem a dormir.

A escala de Mercalli modificada varia de 1 a 12 pontos e é uma escala qualitativa usada para determinar a intensidade de um sismo a partir dos seus efeitos sobre as pessoas e sobre as estruturas construídas e naturais. Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10). Contactada pela Renascença, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não registou até agora danos, apenas chamadas sobre o que foi sentido. Apesar disso, os alunos foram retirados dos edifícios de algumas escolas da Grande Lisboa, por precaução.

Evacuações no concelho do Seixal Também a Câmara Municipal do Seixal (CMS) informou que, devido ao sismo verificado no concelho, algumas escolas e centros de saúde locais foram evacuados por iniciativa dos respetivos delegados de segurança, sem haver registo de danos pessoais ou materiais. Numa nota na rede social Facebook, a autarquia destacou que a maioria da população "adotou procedimentos de autoproteção" devido ao tremor de terra. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, explicou que os procedimentos adotados nas escolas foram os normais e “que resultam das ações de preparação que foram feitas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente o facto de os alunos irem para as zonas seguras dos estabelecimentos”. Paulo Silva disse ainda não ter conhecimento de que a população tenha ido para os pontos de encontro seguros, criados no concelho, ou de que tenha havido quaisquer danos materiais a registar.

Este é o segundo sismo sentido na região de Lisboa no espaço de seis meses. A 26 de agosto do ano passado, foi registado um tremor de terra de magnitude 5.3 na escala de Richter.

“Até ao momento, não há relato de qualquer dano ou vítima. Apenas umas pequenas chamadas de preocupação daquilo que se sentiu”, adiantou o comandante José Miranda, da Proteção Civil, à Renascença. A Renascença também contactou a Autoridade Nacional das Comunicações que indica que, apesar de terem sido registados alguns congestionamentos na rede, à ANACOM não foram reportadas falhas significativas. "Manter a ordem e a calma"

Numa situação como a que ocorreu ao início da tarde, o importante é manter a calma e seguir as indicações das autoridades, apela o comandante José Miranda. "Nesta altura, é manter a calma. E estar em contacto com as pessoas de confiança que nos rodeiem. Não estejam sozinhos em nenhuma zona", diz o especialista, que pede para que ninguém se precipite. "Não há necessidade de fazer evacuações de edifícios, nem algo do género. É manter a ordem e a calma."