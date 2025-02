Sismo de 4.7 com epicentro na região da Amora, Seixal

Na sequência do abalo, o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) encontra-se agora em baixo. No entanto, um comunicado foi conhecido no entretanto, com o IPMA a garantir que o abalo registado é de 4.7 na escala de Richter. Segundo o IPMA, o abalo aconteceu mesmo às 13h24, com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste do Seixal.

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido", é dito, com o IPMA a adiantar que irá emitir novo comunicado em breve.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o sismo não registou danos pessoais ou materiais até ao momento.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, vai fazer um balanço sobre o sismo esta segunda-feira, pelas 16h30.



[Notícia atualizada às 14h01 de 17 de fevereiro para retificar o valor do sismo, que foi corrigido pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico]