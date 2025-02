Sismo de 4.7 sentido na Grande Lisboa

O epicentro foi registado na região da Amora, no Seixal, às 13h24, com os serviços norte-americanos a falarem na Charneca da Caparica.

“Até ao momento, não há relato de qualquer dano ou vítima. Apenas umas pequenas chamadas de preocupação daquilo que se sentiu”, adiantou o comandante José Miranda à Renascença.

Numa situação como a que ocorreu ao início da tarde, o importante é manter a calma e seguir as indicações das autoridades.

"Manter a ordem e a calma"



"Nesta altura, é manter a calma. E tar em contacto com as pessoas de confiança que rodeiem. Não estejam sozinhos em nenhuma zona. Mas também não se precipitar. Não há necessidade de fazer evacuações de edifícios, nem algo do género. É manter a ordem e a calma."

Na sequência do abalo, o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) encontra-se agora em baixo. No entanto, um comunicado foi conhecido no entretanto, com o IPMA a garantir que o abalo registado é de 4.7 na escala de Richter. Segundo o IPMA, o abalo aconteceu mesmo às 13h24, com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste do Seixal.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o sismo não registou danos pessoais ou materiais até ao momento.

Num segundo comunicado, o IPMA também confirmou não serem conhecidos "danos pessoais ou materiais", mas adianta que o abalo "foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra".



O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, vai fazer um balanço sobre o sismo esta segunda-feira, pelas 16h00.