Sismo de 5.0 com epicentro na região da Amora, Seixal

Um sismo foi sentido na Grande Lisboa, esta segunda-feira.

Segundo informações do Centro Sistemológico Euro-Mediterrânico, o sismo terá sido de 5.0 na escala de Richter.

O mesmo site adianta que o epicentro foi registado na região da Amora, no Seixal, às 13h24.

A Renascença apurou que o abalo foi sentido pelo menos em Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Oeiras ou Barreiro.

Na sequência do abalo, o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) encontra-se agora em baixo.

[Notícia atualizada às 13h47 de 17 de fevereiro para retificar o valor do sismo, que foi corrigido pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico]