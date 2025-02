Sismo. Moedas deixa "mensagem de tranquilidade" e pede "preparação"

O epicentro foi registado na região da Amora, Seixal, distrito de Setúbal, às 13h24, com os serviços norte-americanos a falarem na Charneca da Caparica.

Segundo informações do Centro Sistemológico Euro-Mediterrânico , o sismo teria sido de 4.8 na escala de Richter (chegaram a falar em 5.0). Já o IPMA fala em 4.7 e o Serviço Geológico dos EUA fala em 4.8 .

São convidados Filipe Rosas, Diretor do Instituto (...)

Na sequência do abalo, o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ficou largos minutos offline. No entanto, um comunicado foi conhecido no entretanto, com o IPMA a garantir que o abalo registado é de 4.7 na escala de Richter. Segundo o IPMA, o abalo aconteceu mesmo às 13h24, com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste do Seixal.

"Não há necessidade de fazer evacuações de edifícios, nem algo do género. É manter a ordem e a calma."

"Nesta altura, é manter a calma. E estar em contacto com as pessoas de confiança que nos rodeiem. Não estejam sozinhos em nenhuma zona", diz o especialista, que pede para que ninguém se precipite.

Numa situação como a que ocorreu ao início da tarde, o importante é manter a calma e seguir as indicações das autoridades.

Num segundo comunicado, o IPMA também confirmou não serem conhecidos "danos pessoais ou materiais", mas adianta que o abalo "foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra".

Moedas deixa "mensagem de tranquilidade" aos lisboetas

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, fez um balanço sobre o sismo desta segunda-feira e, aos jornalistas, passou uma "mensagem de tranquilidade".

"Quero dizer aos lisboetas que estamos preparados. Estamos aqui no centro de controlo que criamos nas cheias de Lisboa, onde já estivemos no último sismo, em agosto, com toda a tranquilidade. Estamos aqui, reunidos, preparados e a mostrar aos lisboetas que a preparação está feita", começa por dizer, garantindo que ninguém foi afetado pelo abalo desta segunda-feira.

"Não tivemos registo de nenhum dado ou pedido de urgência ou ajuda. Mas tivemos muitas pessoas que nos ligaram a pedir informação", explica o presidente lisboeta, que aproveitou a oportunidade para passar em revista o que tem feito neste campo nos últimos três anos.

"Temos duas torres de alerta de tsunami, fizemos uma grande revisão do plano de emergência, temos 86 pontos na cidade onde as pessoas se devem dirigir", assegura, relembrando aos lisboetas o que devem fazer nestes casos. "Sabemos que vivemos numa cidade com risco sísmico... e daí a importância de estarmos preparados".

"A primeira coisa a fazer é protegerem-se, debaixo de uma mesa ou vão de escada. Quando estabilizar, sair do edifício para um espaço amplo e, a partir daí, dirigirem-se, para estes 86 pontos de encontro que criamos", explica. "Peço às famílias lisboetas para irem ao site da Câmara Municipal de Lisboa e saberem onde se devem dirigir. Combinem com a família para, em caso de problema, se encontrem todos nesse ponto".

"Não houve nenhum dano, nenhum pedido de ajuda. Tivemos aqui um evento, devemos dar-nos por contentes por não haver consequências, mas as famílias devem estar preparadas", pede. "Uma catástrofe é sempre uma catástrofe. Mas a nossa escolha é: preparação, preparação, preparação. Estamos com toda a preparação necessária para reagir. Estamos reunidos e a trabalhar em todas as frentes", acrescenta.

"Que a tranquilidade esteja presente no espírito dos lisboetas", remata.