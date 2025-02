Caso dos emails. Supremo obriga FC Porto a pagar 770 mil euros ao Benfica

O Supremo Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal da Relação no caso dos emails e condenou o FC Porto a pagar cerca de 770 mil euros ao Benfica por danos emergentes.

Segundo o Jornal de Notícias, em causa estão 605 mil euros de indemnização, a que acrescém 164 mil euros por juros de mora.

Além do FC Porto, são também acusados por danos reputacionais às águias a SAD do clube, o FCP Media, o Porto Canal e o ex-diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, num valor total de um milhão de euros. O jornal refere que a quantia total ainda será determinada.

Na condenação pelo Tribunal da Relação, em setembro de 2022, a indemnização a pagar pela SAD, Porto Canal e Francisco J. Marques por danos não patrimoniais baixou de 1,4 milhões de euros para um milhão.

O Benfica, por seu lado, pediu uma compensação de 17,7 milhões de euros, na altura da primeira decisão do processo, em junho de 2019.

No decorrer do processo, Pinto da Costa, falecido este sábado, foi absolvido, tal como Adelino Caldeira e Fernando Gomes, administradores do FC Porto.