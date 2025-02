Marcelo recebido por Lula da Silva em Brasília

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser recebido esta terça-feira pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, durante a sua visita oficial ao Brasil.

Mais tarde, na capital brasileira, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros no Senado, na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal.

Ao fim do dia, haverá a cerimónia de entrega do Prémio Camões de 2024 à poeta brasileira Adélia Prado, que poderá fazer-se representar por um familiar, com intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e de Lula da Silva.

O último ponto do programa do Presidente da República Portuguesa é um banquete de Estado oferecido pelo seu homólogo brasileiro, no Palácio Itamaraty.

Marcelo Rebelo de Sousa, defensor entusiasta de uma "aliança fraterna" com o Brasil, está de visita ao país pela nona vez como chefe de Estado, a segunda com Lula da Silva de volta à presidência do Brasil para um terceiro mandato, que anteviu como "um período promissor" nas relações bilaterais.

Esta sua visita, que começou no Recife, acontece quando passam 200 anos da assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, firmado em agosto de 1825, que marcou o início das relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil, e antecede a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira entre governos.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, estará esta terça-feira nos dois pontos últimos do programa do Presidente da República.

Na quarta-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa regressará a Portugal, será Luís Montenegro a reunir-se com Lula da Silva, durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, na qual está prevista a participação de 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP.

Na quinta-feira, Luís Montenegro seguirá da capital federal do Brasil para São Paulo, para um fórum económico.

Lula da Silva esteve em Portugal em abril de 2023, para uma visita de Estado, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, para a 13.ª Cimeira Luso-Brasileira e para a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, quando estava em funções o anterior Governo do PS chefiado por António Costa.

Esta visita do Presidente português, com a entrega do Prémio Camões a Adélia Prado, seguida de cimeira entre governos, segue o mesmo modelo de há dois anos.

Durante a anterior presidência de Jair Bolsonaro, o chefe de Estado português reuniu-se por duas vezes com Lula da Silva em São Paulo, em 2021 e 2022. Uma dessas reuniões levou o então Presidente do Brasil a cancelar um almoço entre os dois em Brasília.

Depois da eleição de Lula da Silva, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu-o no Palácio de Belém, em Lisboa, ainda enquanto Presidente eleito, em 18 de novembro de 2022.

Em 01 de janeiro de 2023, esteve em Brasília na posse de Lula da Silva como Presidente, que o recebeu, no dia seguinte, no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.