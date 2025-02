Morte de crianças com menos de um ano aumentou em 2024

Um total de 118.975 pessoas morreram em Portugal em 2024, das quais 255 crianças com menos de um ano, mais 40 do que em 2023, avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas sobre a mortalidade e a natalidade, os 118.975 óbitos registados no último ano representam um ligeiro crescimento de 0,1% em relação a 2023, ou seja, mais 80 mortes.

O número de óbitos de crianças com menos de um ano foi de 255, o que correspondeu a um aumento de 40 mortes relativamente ao ano anterior, indicam os dados do INE, ao adiantarem que, em 2024, se registaram em Portugal 3,0 óbitos de crianças por mil nados-vivos, quando em 2023 tinham sido de 2,5.

Num ano em que a natalidade no país baixou 1,4%, o INE refere que em 2024 nasceram 84.788 crianças (nados-vivos), menos 1.206 do que em 2023.

De acordo com as estatísticas agora divulgadas, ao longo do ano, o número de nados-vivos foi sempre inferior ao registado em 2023, com exceção dos meses de fevereiro (+5,8%), abril (+3,4%) e agosto (2,5%).

Em 2024, o saldo natural - diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos num determinado período - foi de menos 33.824, agravando-se em relação ao verificado em 2023 (-32.596).

Em 2024, foram celebrados 36.624 casamentos em Portugal, menos 356 (-1,0%) do que em 2023.