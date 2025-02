“Não basta a abertura de novas vagas para professores, faltam medidas imediatas”, diz Fenprof

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considera que faltam medidas imediatas para resolver o problema da falta de docentes, no país.

Em reação à divulgação das vagas para o ensino superior, que preveem um aumento do número de 20% nos cursos de Educação Básica, a federação não desvaloriza o número, mas diz que só vai ter impacto a partir de 2030, ou seja, a longo prazo.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, lembra ainda o crescente número de aposentações.

“O problema é que até 2030, o nível de saída de pessoas para a aposentação é elevadíssimo. O ano passado foi o segundo do milénio com mais professores a saírem, foram praticamente 4.000. Este ano, só no primeiro trimestre, já saíram mais do que no ano passado, no mesmo período. Saíram 1.096 pessoas para aposentação. Por isso, temos um problema imediato de falta de professores", afirma.