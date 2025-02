Novo sismo registado no Seixal

Um novo sismo foi registado esta terça-feira perto do Seixal, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em comunicado, o IPMA avança que o abalo, de magnitude 2.4 na escala de Richter, foi registado às 10h36. O epicentro localizou-se "a cerca de 12 quilómetros a sudoeste do Seixal".

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Sesimbra (Setúbal).Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Lisboa (Lisboa), Almada e Palmela (Setúbal)", é dito, em comunicado.

Uma segunda réplica, de magnitude 1.8 na escala de Richter, foi registado uma hora depois, às 11h34, com epicentro na mesma zona, adianta o site do IPMA.

[Notícia atualizada às 12h35 às 18 de fevereiro de 2025 para acrescentar detalhes]