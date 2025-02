FNAM. “Médicos não podem ser responsabilizados se trabalham sem equipa ou recursos”

“Há falta de condições no trabalho para o exercício da Medicina e, por isso, pode haver um risco acrescido de erro médico pelo facto de as equipas estarem incompletas. Isso pode causar prejuízo aos utentes e aos médicos que não podem ser responsabilizados se estiverem a trabalhar numa equipa onde faltam outros médicos e onde faltam recursos”, refere à Renascença .

Joana Bordalo e Sá dá ainda outros exemplos que diz colocarem em causa a assistência a doentes urgentes e emergentes, no hospital Garcia de Orta, em Almada.

“Neste fim de semana que passou, o serviço de urgência, em geral, foi sobretudo assegurado por médicos muito jovens, médicos internos que estão em formação e por prestadores de serviço, ou seja, sem a devida vigilância. As escalas de urgência interna, a via verde do AVC, a de ginecologia e obstetrícia foram escalas que funcionaram e forma incompleta. No sábado havia apenas dois médicos de anestesiologia a assegurar a urgência até às 18h00 e a partir daí e até às 08h00 havia apenas um único médico anestesiologista”, revela.

A FNAM alerta que a falta de profissionais de saúde afeta utentes de Almada, Seixal, Barreiro, Montijo, Moita e Alcochete, que são servidos pelo Hospital Garcia de Orta, em Almada, e pelo Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.