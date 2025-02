Pedro Moreira reconduzido à frente da CP e Sara Nascimento assume vice-presidência

Pedro Moreira foi reconduzido até 2027 na presidência do Conselho de Administração da CP, ocupando Sara Nascimento, até agora administradora na Carris, a vice-presidência, segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada hoje em Diário da República.

Os atuais membros do Conselho de Administração da CP -- Comboios de Portugal cessaram os respetivos mandatos em 31 de dezembro de 2024.

Além de Pedro Moreira e Sara Nascimento, o novo Conselho de Administração da transportadora ferroviária pública integra quatro vogais: Filipa Ribeiro (até agora diretora comercial da CP), Ana Maria Horta (que deixa o cargo de vogal do conselho diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e João Claro (que até agora estava na direção de vendas e "marketing" da tecnológica Xhockware).

Tal como já era conhecido, Pedro Moreira foi reconduzido no cargo que ocupa desde setembro de 2022, enquanto Sara Nascimento transita do cargo de vogal executiva do Conselho de Administração da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, que exercia desde maio de 2022.