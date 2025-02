Circular na VCI, no Porto, esta quarta-feira, pode ser tarefa complicada esta tarde. Segundo apurou a Renascença, o trânsito está cortado no sentido Freixo-Arrábida, antes da saída para a via Norte.

Em causa um acidente entre três viaturas, na descida junto à Arca D'Água.

A informação foi confirmada à Renascença pelos Bombeiros Sapadores do Porto, que adiantam que do acidente resultaram três feridos, um deles em estado grave.