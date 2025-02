Porto. VCI vai estar cortada à noite durante um mês

A VCI vai estar cortada a partir do dia 27 à noite entre o nó de Campanhã e do Estádio, no Porto, devido à construção da passagem superior entre o antigo matadouro e a estação de metro do Dragão.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) revela que a interdição da circulação na Via de Cintura Interna (VCI) arranca na madrugada do dia 27 e vigora entre as 00h00 e as 6h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O trânsito será cortado nos dois sentidos entre os nós de S. Roque/Campanhã e do Mercado Abastecedor/Estádio.

A IP estima que a interdição dure cerca de um mês, na sequência dos trabalhos de montagem da passagem superior pedonal, que ligará o antigo matadouro do Porto ao estádio do Dragão.

"Este condicionamento tem como objetivo garantir as necessárias condições de segurança para a execução dos trabalhos de montagem do tabuleiro da passagem superior pedonal sobre a VCI", acrescenta.

Também em comunicado, a Câmara do Porto esclareceu que durante este período, no sentido sul-norte, o trânsito será desviado pela saída do nó de S. Roque/Campanhã e, no sentido contrário, pelo nó do Mercado Abastecedor/Estádio.

Segundo o município, a novo tabuleiro pedonal terá seis por 48 metros e cerca de 78 toneladas.

Os trabalhos, que envolvem a instalação das vigas metálicas laterais e cental, a laje pré-fabricada do tabuleiro, as redes de proteção, corrimões, redes elétricas e de águas pluviais, deverão estar concluídos em 20 de março, "embora a área não esteja acessível ao público logo após a sua conclusão".

"A Câmara do Porto reconhece o impacto desta intervenção no trânsito e apela à compreensão de todos os cidadãos, solicitando paciência e colaboração durante este período de condicionamentos", acrescenta.

A obra de reconversão do antigo Matadouro Industrial de Campanhã deverá estar concluída no final deste ano e os espaços como galerias de arte, museus, escritórios e restaurantes deverão estar a funcionar no início de 2026.

O antigo matadouro irá designar-se M-ODU (Matadouro Outro Destino Urbano) e terá capacidade para albergar mais de 2.300 pessoas.

Onze edifícios serão destinados a escritórios, dois a galerias de artes e museus e outros dois a restaurantes. Haverá também espaços de "coworking" e salas de conferência.

O muro do antigo matadouro será demolido e o complexo ficará aberto à zona oriental do Porto, estando prevista a criação de uma praça pública, onde também ficará sediada a esquadra da PSP.

As máquinas escavadoras entraram em maio de 2021 no complexo, fruto de um investimento de mais de 40 milhões de euros, que será integralmente assegurado pela Mota-Engil. No final dos 30 anos da concessão o equipamento regressa esfera municipal.