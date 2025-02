Solução para a VCI deve ser apresentada "nas próximas semanas"

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse esta quarta-feira que deve ser apresentada publicamente "nas próximas semanas" a solução para a Via de Cintura Interna (VCI), no Grande Porto.

Aos jornalistas, à margem de uma visita à recém reaberta Linha de Leixões (que liga os municípios de Matosinhos, Maia, Porto, Gondomar e Valongo), o ministro garantiu que essa proposta "já foi apresentada aos autarcas" no final do ano passado, como tinha sido anunciado pelo executivo.

Questionado acerca do porquê do anúncio público não ter já acontecido, o governante escudou-se na importância do "diálogo com os municípios".

"Seria paradoxal. Eu estive aqui a defender que deve haver uma relação simbiótica com os municípios, tomar uma decisão no gabinete sem articular com os municípios", diz.

Miguel Pinto Luz referia-se aos elogios por si feitos ao papel das autarquias na reabertura do troço Campanhã - Leça do Balio, que já transportou 18 mil passageiros passadas duas semanas da inauguração.

"É segunda reabertura. Na primeira, tínhamos uma utilização muito diminuta. O que é que melhorou na segunda tentativa? A capacidade de termos articulação com a Câmara Municipal. Não há ninguém melhor do que os autarcas para perceber as características da malha urbana", afirmou.

O responsável pela pasta das Infraestruturas e Habitação disse ainda estar a acompanhar com "preocupação" as condições em que vivem algumas pessoas dos arredores de Lisboa, denunciada esta terça-feira pela presidente da Câmara de Almada.

O ex-autarca revelou que já entrou em contacto com a responsável do município e apontou a construção de habitação pública e o diálogo entre instituições como a solução para o problema.

Queremos que o mercado funcione, mas a oferta pública é essencial e temos que trabalhar holisticamente entre câmaras municipais, Segurança Social, a AIMA, o IHRU", apontou.