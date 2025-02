CAP diz que redução do apoio à horticultura de sequeiro é "inaceitável"

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) afirmou-se esta quinta-feira "perplexa" com a redução dos apoios às culturas hortícolas em regime de sequeiro, considerando esta alteração "inaceitável" cinco meses após o início do ano agrícola e exigindo a sua reversão.

"Cinco meses depois de se iniciar o ano agrícola e de os agricultores terem tomado as suas decisões de quais as culturas a realizar, o Governo alterou de forma substancial as regras de apoio que, por exemplo, no caso da produção integrada, pode ser até 12 vezes inferior", sustenta a CAP em comunicado.

Defendendo que "estes montantes não podem ser reduzidos agora", a confederação argumenta que este "não é um comportamento aceitável", nem "próprio de um Estado respeitador".

Adicionalmente, para a CAP, esta é "uma medida sem razoabilidade, tomada sem diálogo ou auscultação do setor".

"Os agricultores não podem ficar parados perante esta situação, que é grave, e que configura uma quebra de confiança na capacidade de os governantes assegurarem estabilidade e previsibilidade financeira nas políticas do ministério. O que hoje é, amanhã deixa de ser, sem aviso ou negociação", reforça.

Recusando-se a "aceitar uma mudança de regras a meio do jogo", a CAP "exige ao Governo que corrija a situação e que encontre uma solução que honre as expectativas criadas".

Reclama ainda que o Executivo torne esta solução "pública o mais rápido possível, pois está a decorrer o período de candidaturas aos apoios anuais da Política Agrícola Comum (PAC)".