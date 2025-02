Governo vai incluir perspetiva dos utentes na avaliação do SNS

O Governo promete mudar a forma como avalia o Serviço Nacional de Saúde (SNS), para incluir a perspetiva dos utentes, anuncia na Renascença a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A decisão decorre dos resultados do inquérito feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que foi apresentado esta quinta-feira.

Entrevistada pela Renascença, Ana Povo reage ao estudo que envolveu 12 mil utentes em Portugal, com mais de 45 anos, e os resultados mostram que temos a pior saúde mental de todos os 19 países participantes.

Outras conclusões apontam para a falta de coordenação entre os vários níveis de saúde (cuidados primários, hospitalares, cuidados continuados).

Os portugueses mais pobres são os menos confiantes no sistema de saúde e quem tem doenças crónicas relata qualidade de vida muito abaixo da média da OCDE. E, quanto mais doenças crónicas, pior.

Conhecidos os resultados destes inquérito da OCDE sobre a forma como os portugueses avaliam a sua saúde e os cuidados médicos, que medidas é que o Governo vai implementar?

Uma das coisas importantes que o Ministério da Saúde vai trazer para Portugal na continuação deste estudo é incluir, na avaliação do sistema de saúde, os indicadores dos doentes, ou seja, os PREMs [experiências relatadas pelos pacientes] e os PROMs [resultados relatados pelos pacientes] relativamente às expectativas e aos resultados na perspetiva do doente. Isto implica toda uma mudança de paradigma na avaliação do sistema e do serviço de saúde. E mesmo a avaliação dos resultados das políticas em saúde que vão sendo implementadas.

Até aos dias de hoje, os indicadores que são utilizados são indicadores numéricos relativamente a acesso, ou seja, falamos de números de consulta, de cirurgia, tempos de espera para cirurgias, tempos de espera em urgências, mas fica sempre de fora a avaliação do ponto de vista do utente. Este relatório traz para os sistemas de saúde a visão do utente relativamente ao seu tratamento, a sua relação com os profissionais de saúde e, claramente, isto é algo que queremos manter.

Como é que vai ser feita essa avaliação?

Para já, ainda estamos num inquérito do PaRIS - Inquéritos de Indicadores Relatados pelos Doentes. Isto envolveu 12 mil questionários aos nossos utentes e o PaRIS ainda não acabou e, portanto, nós iremos manter a nossa participação. Depois, no futuro, a Direção-Geral da Saúde quer manter este processo de avaliação através dos questionários.

Uma das conclusões deste estudo é que as pessoas mais pobres têm menos confiança no sistema de saúde em Portugal e isto também se prende com as dificuldades de acesso. Como é que este indicador pode ser melhorado?

Tem que ser criada uma confiança no profissional de saúde. Muitas vezes esta confiança prende-se com más experiências a nível dos cuidados de saúde. Em Portugal os cuidados de saúde são gratuitos, portanto, mais do que o acesso, nós temos de garantir a continuação do cuidado, o que acontece fora dos cuidados de saúde primários e fora ambiente hospitalar e isso tem muito a ver com acesso à medicação.