Homem de 38 anos morre esmagado em pedreira em Évora

Um homem, de 38 anos, morreu esta quinta-feira num acidente de trabalho ocorrido numa pedreira situada em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para este acidente de trabalho foi dado às 11h51.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou que o homem teve morte imediata por esmagamento, depois de um bloco de mármore com grandes dimensões lhe ter caído em cima.

A mesma fonte referiu que elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já se encontram no local a fazer diligências.

Segundo a fonte da GNR, os colegas de trabalho que presenciaram o acidente estão a receber apoio psicológico por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Vila Viçosa, o INEM e a GNR, com um total de 15 operacionais, apoiados por sete veículos.