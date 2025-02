Metrobus do Porto começa a circular na Boavista em maio

O metrobus do Porto começará a circular na Avenida da Boavista em maio, divulgou esta quinta-feira o fornecedor dos veículos, a CaetanoBus, uma informação confirmada pela Lusa junto da Metro do Porto, que validou o prazo apontado pelo fabricante.

"Irá começar a circular na Avenida da Boavista, no Porto, já no início de maio, representando um marco importante no projeto metrobus, que visa melhorar a mobilidade urbana na cidade do Porto", lê-se num comunicado da CaetanoBus hoje divulgado.

Anteriormente, a Metro do Porto tinha indicado que os veículos deveriam chegar entre o final de janeiro e o início de fevereiro, já com vários meses de atraso.

Atualmente, apesar de as obras estarem praticamente finalizadas, o canal do metrobus continua vazio, à exceção da utilização informal por parte de ciclistas.

De acordo com a CaetanoBus, "a primeira unidade deste novo autocarro, CAETANO H2.CityGold 18, com as primeiras entregas à Metro do Porto, passou esta semana todos os testes tecnológicos em fábrica".

Além dos testes de fábrica, a CaetanoBus refere que a primeira unidade do modelo irá "iniciar testes de estrada na Boavista dentro de dois meses".

"Está a ser agora finalizada, e contará com uma decoração exterior e interior alinhada com a identidade da Metro do Porto", é indicado no comunicado.

O novo autocarro elétrico movido a hidrogénio, e com 18 metros, "está equipado com a mais recente geração da tecnologia de pilha de combustível a hidrogénio da Toyota, que a CaetanoBus testou recentemente e com grande sucesso, nos Jogos Olímpicos de Paris no verão de 2024".

"Esta nova tecnologia permite uma autonomia de até 480 km para autocarros desta dimensão com um único carregamento", de acordo com a CaetanoBus, tendo capacidade para até 135 passageiros.

A empresa refere que "o tempo de reabastecimento do hidrogénio é significativamente inferior, demorando cerca de 15 minutos, enquanto um autocarro elétrico a baterias pode necessitar de três a quatro horas para um carregamento completo".

O projeto envolve ainda "a instalação de um eletrolisador para a produção de hidrogénio verde, garantindo assim o abastecimento sustentável dos autocarros", com "implementação de infraestruturas associadas, como posto de abastecimento de hidrogénio, bem como sistemas de produção de energia elétrica renovável, como painéis solares, para alimentar a operação".

As infraestruturas de apoio à operação, que apesar de ter sido encomendada pela Metro do Porto será feita pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), estão a ser desenvolvido por um consórcio português liderado pela CaetanoBus, em parceria com a PRF, DST Solar, Dourogás e BrightCity.

O consórcio "assegura não só o fornecimento e manutenção dos veículos, mas também a criação de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento eficiente e sustentável da frota", indica.

O metrobus do Porto será um serviço de autocarros a hidrogénio que ligará a Casa da Música à Praça do Império e à Anémona (na segunda fase) em 12 e 17 minutos, respetivamente.

Os veículos definitivos do serviço, cuja chegada está atrasada vários meses, custaram 29,5 milhões de euros. Já a empreitada do metrobus custa cerca de 76 milhões de euros.