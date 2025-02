Nova variante de Loures é inaugurada no sábado para "reduzir trânsito caótico"

A nova variante urbana interior de Loures é inaugurada no sábado, com o objetivo de reduzir o trânsito "caótico" no centro da cidade, representando um investimento de 4 milhões de euros, informou esta quinta-feira o presidente da câmara municipal.

Batizada com o nome do antigo Presidente da República Mário Soares, a nova variante de Loures, no distrito de Lisboa, tem início junto ao Parque Adão Barata (Parque da Cidade) e termina na rotunda do Jardim Major Rosa Bastos, assumindo um perfil de Avenida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), referiu que esta nova via vai "resolver o trânsito caótico que se acumula no centro da cidade", sendo uma alternativa a quem circula na Rua da República e na Estrada Nacional 8 (EN8).

"O anterior executivo (presidido pela CDU) reduziu a Rua da República a uma única faixa e isso gera um caos no trânsito e uma dificuldade para os veículos de socorro. A nova variante vai ajudar a resolver esse problema", sublinhou o autarca.

A nova variante urbana interior de Loures tem 1,1 quilómetros de extensão e representou um investimento municipal de cerca de 4 milhões de euros, permitindo a expansão da rede ciclável, com a criação de uma ciclovia segregada, com zonas de parqueamento e descanso.

Prevê-se ainda a criação de um parque urbano, com diversas áreas verdes, percursos pedonais e mobiliário urbano de apoio nas áreas destinadas a lazer e descanso.

Nesse sentido, Ricardo Leão sublinhou que a construção desta infraestrutura "abre novos horizontes para a zona nascente de Loures", permitindo "preparar a expansão da cidade".