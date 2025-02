Preço do cabaz alimentar da DECO desce 5,74 euros esta semana

O preço do cabaz alimentar da DECO PROteste desceu 5,74 euros esta semana, revela esta quinta-feira em comunicado a associação de defesa do consumidor.

A "cesta básica" de 63 produtos - nos quais se incluem carne, peixe, embutidos, arroz, massas, frutas e legumes - custa agora 235,66 euros.

Apesar da tendência de descida, que já têm-se vindo a verificar nos últimos barómetros, foi registada umaa subida do custo de alguns produtos- No "top" 3 figuram a massa espiral (8%), a laranja (7%) e os cereais integrais (7%).

Estes últimos também figuram no conjunto de três produtos que sofreram uma maior alteração do seu preço comparando com o ínicio deste ano, juntamente com o salmão (13%) e a manteiga com sal (11%).

Mas quando a análise é feita relativamente a fevereiro do ano passado, a dourada surge destacada como o produto que mais encareceu (30%). O pódio é fechado pela perna de perú, cujo preço subiu 21% e o bacalhau graúdo, que aumentou 19%.

Para ajudar os portugueses na hora de ir ao supermercado, a DECO criou uma ferramenta que permite simular em que supermercado fica mais barata a lista de compras.