Processo da morte de Odair Moniz segue diretamente para julgamento

O processo da morte de Odair Moniz, baleado mortalmente por um agente da PSP em outubro no concelho da Amadora, segue diretamente para julgamento, uma vez que a defesa do arguido decidiu não requerer a abertura de instrução.

"Após consulta e exame dos autos, entendemos que o processo deverá transitar para a fase de julgamento, não requerendo, portanto, a instrução", adiantou esta quinta-feira à agência Lusa o advogado Ricardo Serrano Vieira, que defende o polícia.

A instrução é uma fase facultativa que visa decidir se o processo segue para julgamento e em que moldes.

Como os factos ocorreram na Comarca de Lisboa Oeste, o julgamento deverá decorrer no Tribunal de Sintra.

Em final de janeiro, o Ministério Público (MP) acusou do crime de homicídio, punível com pena de prisão de oito a 16 anos, o agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) que, na madrugada de 21 de outubro de 2024, baleou Odair Moniz no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora, desencadeando tumultos em várias comunidades da área metropolitana de Lisboa.

Segundo a acusação, a que a Lusa teve acesso, Odair Moniz - cidadão cabo-verdiano de 43 anos residente no vizinho Bairro do Zambujal - tentou fugir da PSP e resistir à detenção, mas não se verificou qualquer ameaça com recurso a arma branca, contrariando o comunicado oficial divulgado pela Direção Nacional da PSP, segundo o qual o homem teria "resistido à detenção" e tentado agredir os agentes "com recurso a arma branca".

O MP pediu também a extração de certidão para investigação autónoma da alegada falsificação do auto de notícia da PSP, considerando que o mesmo "padece de incongruências e de inexatidões" relativamente à sua autoria e às horas a que foi elaborado.