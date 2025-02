REN limpou 10.200 hectares de floresta no país em 2024

A REN -- Redes Energéticas Nacionais limpou, em 2024, nos 18 distritos do país, cerca de 10.200 hectares, tendo contactado mais de 36 mil proprietários.

Em comunicado, a REN, que tem 66% das suas linhas elétricas e gasodutos inseridos em espaços rurais, nos últimos cinco anos fez a gestão e limpeza de mais de 50 mil hectares, o correspondente a uma autoestrada entre Lisboa e Maputo, em Moçambique.

Além destas intervenções "de proteção das suas infraestruturas contra os incêndios rurais", a REN rearborizou "461 hectares, com o envolvimento de 1.900 proprietários".

"A REN, através do seu programa de reflorestação das faixas de servidão, entre 2010 e 2024 já rearborizou 4.553 hectares, com a plantação de mais de 1,5 milhões de árvores", sustenta a empresa.

Neste "processo foram envolvidos mais de 24 mil proprietários, sendo as espécies mais plantadas o medronheiro e o carvalho, aumentando a biodiversidade e a resiliência aos incêndios florestais das áreas intervencionadas".

Setúbal é o distrito do país com mais área intervencionada pela REN, num total de 1.163 hectares de floresta limpa. Seguem-se os distritos de Leiria (977), Bragança (905), Lisboa (847), Braga (772), Castelo Branco (750), Coimbra (702), Porto (653), Santarém (597), Guarda (495), Faro (401), Viseu (384), Viana do Castelo (312), Vila Real (301) e, Évora (259).

No distrito de Portalegre a REN limpou 135 hectares, em Beja 185 e, em Aveiro 214 hectares de floresta.