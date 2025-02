Sangue em falta nos hospitais. “É urgente que as pessoas possam vir para a dádiva"

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) reforça um apelo do Instituto Português do Sangue (IPS) e alerta para a necessidade de mobilização urgente dos dadores, de modo a evitar a falta de sangue nos hospitais.

A diminuição das colheitas de sangue estará relacionada com os períodos de gripe e casos infeções respiratórias e o apelo é especialmente dirigido aos potenciais dados dos grupos sanguíneos A+,A- e O+, O-.

O presidente da FEPODABES, Alberto Mota, diz à Renascença que o nível de sangue nos hospitais é insuficiente para dar resposta às necessidades dos doentes, pelo que “é urgente que as pessoas com saúde, com mais de 18 anos, possam vir para a dádiva de sangue, possam fazer sua dádiva de sangue o mais rápido possível".

"É bom que as pessoas tenham consciência que nós temos que ter uma reserva estável de 7 a 10 dias", conta Alberto Mota, precisando que nos grupos mais em falta "a reserva é para um ou dois dias”.

Alberto Mota pensa que a diminuição de dadores de sangue deve-se a "continuarmos num período de gripes, infeções respiratórias e outras doenças”, o que origina uma diminuição da disponibilidade por parte dos dadores benévolos.

"Dar sangue é um gesto simples que contribui para salvar muitas vidas”, relembra Mota.

O médico defende que se adotem medidas que possam levar mais jovens à dadiva de sangue. Para além do regresso do dia descanso, outras medidas estão a ser pensadas. "A Federação anda a trabalhar para que aquele incentivo do direito ao dia seja restaurado rapidamente. Há ainda a sensibilidade que da secretária de Estado para colocar em cima da mesa, possivelmente, outros incentivos aos jovens. No momento não podemos divulgá-los, mas até que enfim que encontramos alguém que está preocupado com essa situação dos jovens não serem tão regulares”, refere.

A FEPODABES recorda ainda que são necessárias cerca de mil unidades de sangue todos os dias. O processo de recolha de sangue é um procedimento rápido - dura cerca de 30 minutos - e pode ajudar a salvar várias pessoas, já que uma única unidade de sangue pode servir para ajudar até três vidas.