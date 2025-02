Tempo vai mudar na sexta-feira. Prepare-se para chuva forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu muito nublado, em especial por nuvens altas na região Sul a partir da tarde, e ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas regiões Norte e Centro, mais prováveis no Minho.

O vento deverá ser em geral fraco do quadrante sul, tornando-se gradualmente, a partir do fim da tarde, moderado no litoral a norte do Cabo Raso, e moderado a forte nas terras altas das regiões Norte e Centro e a temperatura mínima deverá registar uma pequena descida.