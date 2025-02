Acesso do ex-diretor executivo do SNS a consulta hospitalar violou regras

O acesso de Gandra D´Almeida, quando era diretor executivo do SNS, a uma consulta hospitalar desrespeitou as regras, mas a realização da sua cirurgia cumpriu os procedimentos em vigor, concluiu a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

A conclusão consta do projeto de relatório da IGAS divulgado esta sexta-feira sobre o cumprimento das normas e orientações técnicas do Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA) na Unidade Local de Saúde Gaia-Espinho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta investigação ocorreu depois de uma denúncia anónima acusar António Gandra d"Almeida, que foi submetido a uma cirurgia em outubro de 2024, de desrespeitar as regras das listas de espera no Hospital de Vila Nova de Gaia.

"Concluiu-se que o acesso do utente à primeira consulta hospitalar desrespeitou o previsto" na portaria que regula o SIGA, avança o relatório, alegando que a referenciação clínica não foi efetuada a partir de unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou de entidades externas ao SNS.

De acordo com a IGAS, a médica que assistiu Gandra D´Almeida "diligenciou pelo registo de primeira consulta da especialidade, em regime não presencial, após observação informal do utente, com o objetivo de desencadear a necessária requisição do meio complementar de diagnóstico e terapêutica (ressonância magnética) e o agendamento da consulta subsequente, o que merece reparo, por ser contrário à lei que rege a matéria apreço".