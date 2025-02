Assessor do vice-presidente da Câmara de Lisboa investigado por pornografia infantil

Tiago Telo de Abreu, assessor do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, está a ser investigado pelos crimes de posse e partilha de pornografia infantil, avança a TVI.

O caso está há cerca de três meses no Ministério Público do Seixal, depois da Polícia Judiciária ter concluído o relatório final em dezembro. O ex-vereador do CDS-PP em Elvas, que foi várias vezes candidato à autarquia, demitiu-se após ser confrontado com a investigação.

Um dos organizadores da Jornada Mundial da Juventude, Tiago Abreu foi acusado na sequência de uma queixa encaminhada em junho de 2023 à GNR de Ponte de Sôr, estando em causa o abuso sexual de uma menor com 12 anos na altura. As suspeitas levaram a buscas na casa do assessor, em maio do ano passado , tendo sido apreendido o telemóvel. Tiago Abreu foi ouvido na altura pela Polícia Judiciária de Setúbal.