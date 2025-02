Colisão faz cinco feridos, dois são militares da GNR

Uma colisão entre dois automóveis provocou esta sexta-feira cinco feridos, dois são militares da GNR e um deles ficou em estado grave, na cidade de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu no Largo 25 de Abril, junto ao tribunal de Ponte de Sor, tendo o alerta sido dado às 17h51.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo fonte da GNR, os militares estavam em serviço e seguiam num veículo da Guarda envolvido no acidente.

O ferido grave, um militar da GNR, de 23 anos, e os quatro feridos ligeiros, uma militar daquela força de segurança, de 28 anos, um homem de 47 anos, um rapaz de 13 anos e uma menina de 8, foram todos transportados para o hospital de Portalegre, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 21 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor e de Avis, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 10 veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, de Ponte de Sor.