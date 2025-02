Desmantelada rede de tráfico de droga que atuava no Grande Porto

Uma rede de tráfico de droga que atuava na área do Grande Porto foi desmantelada, na quinta-feira, tendo sido detidos cinco homens e duas mulheres e apreendido diverso material usado naquela atividade, dinheiro e droga, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, aquela força militar revela que a investigação que levou àquele desfecho decorria desde 2021 e que foram efetuadas 25 buscas, das quais 14 foram domiciliárias e 11 em estabelecimentos de restauração e bebidas, garagens e "stands", todas na área do Grande Porto.

A GNR deu ainda cumprimento a três mandados de detenção.

Segundo o texto, foram apreendidos 1.550 garrafas de óxido nitroso, num valor aproximado de 75 mil euros, uma arma de fogo, 138 doses de heroína, 160 doses de cocaína, duas balanças de precisão, 20 telemóveis, cinco viaturas e ainda 20 mil euros em dinheiro.

Os detidos, com idades entre os 25 e os 45 anos, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) e das estruturas de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Leiria e Coimbra e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).