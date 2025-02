Famalicão. PJ detém suspeito de abusar das filhas e enteada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 41 anos suspeito de vários crimes de abuso sexual de duas filhas e de uma enteada, todas menores, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os alegados abusos terão começado em 2017 e prolongaram-se até este mês.

Acrescenta que em causa estarão "atos sexuais de relevo".

"Após uma das menores ter denunciado que tinha sido vítima, apurou-se existirem mais duas vítimas, as filhas do agressor", lê-se no comunicado.

Nesse sentido, para proteção das crianças e para pôr cobro à atividade criminosa, a PJ deteve o suspeito, nesta quinta-feira, em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Vila Nova de Famalicão.

O detido vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.