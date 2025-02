Governo substitui mais duas administrações de Unidades Locais de Saúde

O Governo substituiu esta quinta-feira as administrações das unidades locais de saúde (ULS) de Gaia-Espinho e de Tâmega e Sousa.

Com esta decisão, aprovada em Conselho de Ministros, aumenta para 13 o número de mudanças nas chefias de ULS desde a tomada do posse do atual executivo, em abril do ano passado.

O gestor Luís Matos, que até aqui exercia funções no Hospital da Prelada da Santa Casa da Misericórdia do Porto, é o novo presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).



Luís Matos substitui Rui Guimarães que terminou mandato em dezembro e aguardava instruções da tutela, num impasse que já gerou tomadas de posição como a de deputados do PS ou do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, bem como do líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, e da deputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias, e motivou já dois abaixo-assinados de diretores de serviço.